Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi - Son Dakika
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Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi

18.10.2022 12:13

Japonya'da bir dağcının kendisine saldıran ayıyı tekme tokat dövüp etkisiz hale getirdiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Japonya'nın Chichibu şehrinde Futago dağına tırmanan dağcı, ayı saldırısına uğradı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüde üzerine doğru koşarak gelen ayıyı görünce paniğe kapılan dağcı, bir anda çığlıklar atmaya başladı.

AYIYA TEKME TOKAT SALDIRDI

Attığı çığlıklarla ayıyı korkutamayan dağcı, öfkeli hayvanı iterek kendisinden uzaklaştırmayı denedi. Ancak bunda da pek başarılı olamayan dağcı, yeniden üzerine saldıran ayıya tekme ve tokat atarak kendini savunmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Hayati tehlikeye girdiğini düşünen dağcı, ayıyı korkutmak için uzun süre bağırdı. Nefes nefese kalan dağcı, o anları kafa kamerasıyla kaydetti. Görüntüler kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

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SON DAKİKA: Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi - Son Dakika
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