Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi

Japonya'nın Chichibu şehrinde Futago dağına tırmanan dağcı, ayı saldırısına uğradı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüde üzerine doğru koşarak gelen ayıyı görünce paniğe kapılan dağcı, bir anda çığlıklar atmaya başladı.

AYIYA TEKME TOKAT SALDIRDI

Attığı çığlıklarla ayıyı korkutamayan dağcı, öfkeli hayvanı iterek kendisinden uzaklaştırmayı denedi. Ancak bunda da pek başarılı olamayan dağcı, yeniden üzerine saldıran ayıya tekme ve tokat atarak kendini savunmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Hayati tehlikeye girdiğini düşünen dağcı, ayıyı korkutmak için uzun süre bağırdı. Nefes nefese kalan dağcı, o anları kafa kamerasıyla kaydetti. Görüntüler kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.