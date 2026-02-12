Japonya'da Kar Felaketi: 46 Ölü - Son Dakika
Dünya

Japonya'da Kar Felaketi: 46 Ölü

Japonya\'da Kar Felaketi: 46 Ölü
12.02.2026 12:31
Japonya'da 20 Ocak'tan beri süren kar yağışı nedeniyle can kaybı 46'ya, yaralı sayısı 558'e ulaştı.

JAPONYA'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, ülkenin geniş kesimlerinde devam eden kar yağışı kaynaklı kazalarda can kaybının 46'ya ulaştığı bildirildi. Kar temizleme çalışmaları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralananların sayısının ise 558 olduğu kaydedildi.

Can kayıplarının en yoğun yaşandığı bölgenin 17 ölümle Niigata eyaleti olduğu belirtildi. Niigata'yı, Akita, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinin takip ettiği aktarıldı. Vatandaşlara, kar temizleme çalışmaları sırasında güvenlik önlemlerini almaları ve mümkünse tek başlarına çalışmamaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Japonya, Dünya, Son Dakika

