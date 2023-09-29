Japonya\'daki safari parkta aslanın saldırdığı hayvan bakıcısı öldü

Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir safari parkta hayvan bakıcısı, aslan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Safari parkında ileri bir tarihe kadar hizmet durduruldu.

BOYNUNDA KANAMA TESPİT EDİLDİ

Ulusal basındaki habere göre Fukuşima eyaletinin Nihonmatsu bölgesindeki Tohoku Safari Park'ta aslan kafesinde bulunan hayvan bakıcısı Kato Keniçi'nin boynunda kanama tespit edildi. 25 yılı aşkın süredir safari parkta çalışan 53 yaşındaki Kato, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRI KAMERADAN SAPTANDI

Tohoku Safari Park Başkan Başkan Yardımcısı Kumakubo Noriçika'nın açıklamasına göre, güvenlik kamerası görüntülerinden, hayvan bakıcısına, bir aslanın saldırdığı saptandı. Tohoku Safari Park, güvenlik önlemlerinin iyileştirileceği ileri bir tarihe kadar hizmetini durdurduğunu duyurdu.