Japonya\'da Sıcak Çarpmasından 18 Ölü

JAPONYA Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülke genelinde 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki haftada ülke genelinde 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sıcak çarpması nedeniyle 8 bin 603 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo'da kayda geçtiği belirtildi. Açıklamada vakaların yüzde 61,8'inin 65 yaş ve üzeri olduğu bildirildi.