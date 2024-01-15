Japonya, Kuzey Kore\'nin ateşlediği füze hakkında detayları paylaştı

Japonya Savunma Bakanlığı, dün Kuzey Kore tarafından ateşlenen balistik füzeye ilişkin detayları paylaştı. Bakanlık, füzenin 500 kilometre mesafe kat ettiğini ve Kore Yarımadası'nın doğusunda Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğünü açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 Ocak saat 14.53 sularında Kuzey Kore iç kesimlerinden kuzeydoğuya doğru bir balistik füze ateşledi. Şu anda ayrıntılar analiz ediliyor olsa da fırlatılan balistik füzenin maksimum irtifası yaklaşık 50 kilometre veya daha fazla olup, yaklaşık 500 kilometre uçmuş Kore Yarımadası'nın doğu kıyısı yakınlarındaki Japon Denizi'ne düşmüştür" denildi.

"KUZEY KORE'NİN EYLEMLERİ BARIŞI TEHDİT ETMEKTEDİR"

Bakanlık, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, "Kuzey Kore'nin tekrar eden balistik füze denemeleri da dahil olmak üzere eylemleri, Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca, bu tür balistik füze fırlatmaları ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve ulusal güvenliği ilgilendiren ciddi bir mesele teşkil etmektedir. Japonya Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde protesto etmiş ve şiddetle kınamıştır" dedi.