JAPONYA'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Japonya'nın Yakuşima Adası Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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