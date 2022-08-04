Japonya Savunma Bakanlığı: 5 Çin füzesi münhasır ekonomik bölgemize düştü

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikat kapsamında 9 balistik füze fırlattığını, bunların 5'inin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin bugün (yerel saatle) 15: 00 ile 16: 00 arasında 9 balistik füze fırlattı. Bunlardan 5'i Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü. Savunma Bakanlığı, bilgi toplamak ve analiz etmek, uyarı ve gözetleme yapmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir" denildi.
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