Japonya Savunma Bakanlığı: 5 Çin füzesi münhasır ekonomik bölgemize düştü - Son Dakika
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Japonya Savunma Bakanlığı: 5 Çin füzesi münhasır ekonomik bölgemize düştü

04.08.2022 16:09
Japonya Savunma Bakanlığı: 5 Çin füzesi münhasır ekonomik bölgemize düştü

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikat kapsamında 9 balistik füze fırlattığını, bunların 5'inin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikat kapsamında 9 balistik füze fırlattığını, bunların 5'inin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin bugün (yerel saatle) 15: 00 ile 16: 00 arasında 9 balistik füze fırlattı. Bunlardan 5'i Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü. Savunma Bakanlığı, bilgi toplamak ve analiz etmek, uyarı ve gözetleme yapmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya Savunma Bakanlığı: 5 Çin füzesi münhasır ekonomik bölgemize düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya Savunma Bakanlığı: 5 Çin füzesi münhasır ekonomik bölgemize düştü - Son Dakika
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