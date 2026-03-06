Japonya ve Kanada'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya ve Kanada'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu

Japonya ve Kanada\'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu
06.03.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ve Kanada liderleri, ilişkilerini güçlendirme ve işbirliğini artırma kararı aldı.

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tokyo'ya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Takaichi, Kanada'nın 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun desteklenmesinde en önemli stratejik ortaklardan biri olduğunu vurgulayarak, mevcut küresel konjonktürde iki ülke ilişkilerini 'Kapsamlı ve Stratejik Ortaklık' seviyesine yükselttiklerini ve ortak bir bildiriye imza attıklarını kaydetti.

Görüşme kapsamında mutabık kalınan konulara da değinen Takaichi, güvenlik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, ekonomik güvenlik diyaloglarının ve siber politikalara ilişkin istişarelerin başlatılması konularında anlaştıklarını aktardı. Liderlerin ayrıca, vatandaşların korunmasına yönelik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yardımlaşmanın artırılması kararı aldığı, Hint-Pasifik bölgesi ve mevcut İran krizini de kapsayan uluslararası meseleler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Diplomatik temasların yanı sıra görüşmenin samimi anlarına da yer veren Takaichi, Carney'nin, yarınki (7 Mart) doğum günü vesilesiyle kendisine iki ülkenin sembolleri olan kiraz çiçeği ve akçaağaç temalı bir pasta sürprizi yaptığını aktardı. Liderlerin birbirlerine ülkelerine özgü hediyeler takdim ettiği görüşmede, 2028 yılında kutlanacak diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılına işaret edilerek, Japonya ve Kanada ilişkilerinde yeni bir sayfa açma hedefi yinelendi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Japonya, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya ve Kanada'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

17:29
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:38:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Japonya ve Kanada'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.