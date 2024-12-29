Jeju Air Uçağı Kazası: 151 Ölü

Dünya

Güney Kore'nin güneyindeki Muan Havalimanı'na iniş yapan Jeju Air uçağı, bilinmeyen bir nedenle pistten çıkarak duvara çarptı.

175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak alev aldı. Şimdiye kadar en az 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'nin en büyük düşük bütçeli havayolu olan Jeju Air kazanın nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı ancak soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

1995'te kurulan Jeju Air'in tarihindeki ilk kaza, Güney Kore havacılık tarihinin de en ölümcül kazası olarak kayda geçti.

Yerel medya kazada bir kuş sürüsünün rol oynamış olabileceğini aktarıyor. Uçağın iniş sırasında kuş sürüsüne çarptığı yönünde yorumlar yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...