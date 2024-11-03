Jennifer Lopez, Latinleri Oy Vermeye Çağırdı - Son Dakika
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Dünya

Jennifer Lopez, Latinleri Oy Vermeye Çağırdı

Jennifer Lopez, Latinleri Oy Vermeye Çağırdı

Jennifer Lopez, Kamala Harris mitinginde Latinleri oy kullanmaya davet etti ve ırkçılığı eleştirdi.

03.11.2024 09:59
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ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Kamala Harris'in mitingine katılıp Latinleri oy kullanmaya çağırdı.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Nevada'da Demokrat aday Kamala Harris adına düzenlenen bir mitingde sahne aldı. Lopez, Trump'ın mitinginde komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko için 'yüzen bir çöp adası' demesini eleştirdi. Lopez, "Ben Amerikalı bir kadınım. Porto Rikolu olmaktan gurur duyan Guadalupe Rodriguez ve David Lopez'in kızıyım. Porto Rikoluyum" diyerek ailesinin kökeninden gurur duyduğunu söyledi.

Lopez, söz konusu ırkçı şakayla sadece Porto Rikoluların değil, ülkedeki tüm Latinlerin rencide edildiğini vurgulayarak, "Bu seçim sizin hayatınız hakkında. Benim, senin ve çocuklarımız hakkında. Sizi dikkate almalarını sağlayın. Bu sizin gücünüz. Oyunuz sizin gücünüzdür" diyerek, Latin seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu.

Seçimlerde oyunu Harris'e vereceğini söyleyen Jennifer Lopez, Trump'ın ABD vatandaşlarını sürekli bölmeye çalıştığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Jennifer Lopez, Latinleri Oy Vermeye Çağırdı - Son Dakika

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