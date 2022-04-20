Julian Assange: İngiltere'de mahkeme Assange'ın ABD'ye iadesine onay verdi, İçişleri Bakanı Patel'in kararı bekleniyor - Son Dakika

İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı. İade konusunda artık İçişleri Bakanı Priti Patel'in kararı beklenecek. Assange'ın avukatlarının, Patel'in iade kararını onaylaması halinde konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşımaları bekleniyor.

Westminster Sulh Mahkemesi'nde bu sabah yapılan kısa duruşmada, iade taleplerini inceleyen yargıç, dava dosyasının İçişleri Bakanı Patel'e gönderilmesine izin verdi.

Yedi dakikalık duruşma sırasında baş hakim Paul Goldspring iade kararını açıkladı ve yasalar gereğince davayı karar için İçişleri Bakanı'na göndermekle yükümlü olduğunu söyledi.

Tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi'nden video bağlantısıyla duruşmaya katılan Assange ise sadece adını ve doğum tarihini teyit etmek için konuştu.

Assange'ın avukatı Mark Summers, ABD'deki cezalandırma sistemi ve koşullarıyla ilgili olarak Patel'e "ciddi sunumlar" yapılacağını söyledi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi Aralık ayında, Assange'ın gözaltı koşulları konusunda ABD'nin güvence verdiğini açıklamıştı.

Corbyn: Assange teşekkürü hak ediyor

Guardian gazetesinin haberine göre, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ve Assange'ın Stella Moris'in de aralarında bulunduğu geniş bir destekçi grubu da bugünkü duruşmayı izledi.

Corbyn, İçişleri Bakanı Patel'in; ifade özgürlüğü, gazetecilik ve demokrasiyi savunma, Assange'ı serbest bırakma konularındaki "büyük sorumluluğunu" yerine getirmesini umduğunu söyledi.

Corbyn, Assange için "Askeri planlama, askeri politikalar ve Afganistan ve Irak'taki savaşların dehşetini dünyaya anlatmaktan başka bir şey yapmadı ve bence teşekkürü hak ediyor" dedi.

18 ayrı suçlama

ABD, 2010 ve 2011'de binlerce gizli belgeyi yayımlaması nedeniyle Avustralya doğumlu 50 yaşındaki Assange'ı 18 farklı suçtan yargılamak istiyor.

Avukatları, Assange'ın ABD'de yargılanıp suçlu bulunması halinde, 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylüyor.

ABD yönetimi ise Assange'ın hapis cezasının muhtemelen 4-6 yıl arasında olacağını belirtiyor.

ABD'ye iade edilmemek için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan ve burada 6 yıl yaşayan Assange, 2019'dan bu yana İngiltere'de cezaevinde.

WikiLeaks belgelerinde ABD askerlerinin Afganistan'da yüzlerce sivili nasıl öldürdüğüne dair bilgiler yer alıyor. Bu olaylar daha önce kamuoyuna yansımamıştı.

Diğer belgeler de Irak'ın işgali sırasında 66 bin sivilin öldürüldüğünü ve Irak güçlerinin tutsaklara işkence yaptığını göstermişti.