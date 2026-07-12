Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı'na yakın - Son Dakika
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Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı'na yakın

12.07.2026 10:27
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Almanya Futbol Federasyonu, Klopp ile anlaşma aşamasında önemli ilerleme kaydetti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'un milli takımın başına geçmesi için yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiğini duyurdu. Klopp ile sözleşmenin temel maddelerinde uzlaşılırken, anlaşmanın Red Bull'daki görevinden ayrılması konusundaki çözüme bağlı olduğu belirtildi. Alman çalıştırıcının 2030 Dünya Kupası'na kadar Almanya'yı yönetmesi bekleniyor.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), teknik direktörlük görevi için görüştüğü 59 yaşındaki Jürgen Klopp ile ilk temasların ardından önemli konularda uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, New York'ta Jürgen Klopp ile Almanya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu geçtiği ve "olası sözleşmenin temel maddeleri" konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Tarafların gelecek hafta yeni görüşmeler yapacağı, ancak anlaşmanın Klopp'un mevcut kulübü Red Bull ile olan sözleşmesinin çözülmesine bağlı olduğu ifade edildi.

2030'A KADAR SÜRECEK SÖZLEŞMEYE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Klopp'un Almanya Milli Takımı ile 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders'i yardımcı antrenör olarak ekibine dahil etmek istediği öğrenildi. Alman basınında yer alan bilgilere göre, Klopp'un yıllık maaşının, eski teknik direktör Julian Nagelsmann'ın aldığı yaklaşık 7 milyon avronun biraz üzerinde olması bekleniyor.

ŞİRKETLE MARKA ELÇİSİ OLARAK ÇALIŞABİLİR

Görüşmelerdeki en önemli başlıklardan biri ise Klopp'un Red Bull'daki görevi. 2029'a kadar devam eden "Global Futbol Direktörü" görevinden ayrılması, ancak şirketle marka elçisi olarak çalışmaya devam etmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Böyle bir çözümle DFB'nin milyonlarca avroluk tazminat ödemekten kurtulabileceği belirtiliyor.

Liverpool'dan 2024 de ayrılan Klopp, şu anda ABD'de düzenlenen Dünya Kupası yayınlarında MagentaTV için futbol yorumculuğu yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı'na yakın - Son Dakika

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