2. Elizabeth'in tabutu üzerindeki örümcek bile gündem oldu! Twitter'da hayvanla alakalı birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2. Elizabeth'in tabutu üzerindeki örümcek bile gündem oldu! Twitter'da hayvanla alakalı birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı

19.09.2022 14:56

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün binlerce ülke lideri ve İngiltere vatandaşının katılımıyla defnediliyor. Westminister Kilisesi'nde düzenlenen devasa törende, tabutun üzerindeki çiçeklerin arasında görülen bir örümcek ise kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Kullanıcılar, örümcekle ilgili çok sayıda mizahi yorumda bulundu.

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere'de tahtın 70 yıllık hükümdarı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün başkent Londra'da düzenlenen törenlerle defnediliyor. 96 yaşındaki 2. Elizabeth'in cenazesine 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensupları katıldı. Binlerce İngiliz ise sokaklarda hükümdarlarına son görevlerini yapmak için hazır bulundu.

Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor

YORUM YAĞDI

Cenaze töreninde dikkat çeken bir de olay yaşandı. 2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki çiçeklerin arasında görülen örümcek, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar bu görüntü üzerine onlarca yorum yaptı.

O paylaşımlardan bazıları:

Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor
YORUMLAR
500
İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı

Kraliçe 2. Elizabeth, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2. Elizabeth'in tabutu üzerindeki örümcek bile gündem oldu! Twitter'da hayvanla alakalı birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Üniversiteyi kazanan 18 yaşındaki Aysun ile ailesi yurt kaydı dönüşünde kaza yaptı! Genç kız ağabeyiyle birlikte can verdi
16:04 Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 9 kişi can vermişti! Genetik bir bulgu görülmedi
16:05 TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlı Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:48 "Özbekistan'a gelseydi Esed'le görüşürdüm" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'dan dikkat çeken mesaj: Ev sahipliği yapabiliriz
15:18 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:56 2. Elizabeth'in tabutu üzerindeki örümcek bile gündem oldu! Twitter'da hayvanla alakalı birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı
14:51 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 16:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: 2. Elizabeth'in tabutu üzerindeki örümcek bile gündem oldu! Twitter'da hayvanla alakalı birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement