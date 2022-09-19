2. Elizabeth'in tabutu üzerindeki örümcek bile gündem oldu! Twitter'da hayvanla alakalı birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere'de tahtın 70 yıllık hükümdarı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün başkent Londra'da düzenlenen törenlerle defnediliyor. 96 yaşındaki 2. Elizabeth'in cenazesine 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensupları katıldı. Binlerce İngiliz ise sokaklarda hükümdarlarına son görevlerini yapmak için hazır bulundu.

YORUM YAĞDI

Cenaze töreninde dikkat çeken bir de olay yaşandı. 2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki çiçeklerin arasında görülen örümcek, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar bu görüntü üzerine onlarca yorum yaptı.

O paylaşımlardan bazıları: