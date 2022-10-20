Kadın Dışişleri Bakanları, İran protestolarını görüşmek üzere çevrimiçi toplanıyor - Son Dakika
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Kadın Dışişleri Bakanları, İran protestolarını görüşmek üzere çevrimiçi toplanıyor

20.10.2022 11:11
Kadın Dışişleri Bakanları, İran protestolarını görüşmek üzere çevrimiçi toplanıyor

Dünya genelindeki kadın dışişleri bakanları, Kanada ev sahipliğinde bugün İran protestolarını görüşmek üzere çevrimiçi toplantıya katılacak.

Dünya genelindeki kadın dışişleri bakanları, Kanada ev sahipliğinde bugün İran protestolarını görüşmek üzere çevrimiçi toplantıya katılacak.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İran'da rejime karşı düzenlenen kitlesel ayaklanmalar ve devam eden protestoların ortasında, İran mirasını kadınlardan duymak ve kadın ile insan haklarının vahim durumunu görüşmek üzere 20 Ekim 2022'de kadın dışişleri bakanlarının sanal bir toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu" denildi.

42 KİŞİ VE 12 KURULUŞA YAPTIRIMDünya genelinde önde gelen kadın diplomatların, toplantıda, İran halkına toplu destekleri artırma yollarını görüşeceği ifade edilerek 3 Ekim 2022'den bu yana Kanada'nın, Özel Ekonomik Önlemler (İran) Düzenlemeleri kapsamında 42 kişi ve 12 kuruluşa yaptırım uyguladığı vurgulandı. Kanada toplamda rejimin güvenliği, istihbaratı ve ekonomik aygıtı dahil olmak üzere 83 İranlı birey ve 173 İranlı kuruluşa yaptırım uyguladı.Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy konuyla ilgili "Bu hafta, meslektaşlarım ve ben net bir mesaj göndermek için bir araya geleceğiz: İran rejimi, özellikle kadınlara yönelik acımasız saldırılar da dahil olmak üzere İran halkına yönelik her türlü şiddet ve zulme son vermelidir. Kanada, insan hakları için savaşan anneleri, kız kardeşleri, eşleri ve kızları için ayakta duran cesur İranlıların yanında olmaya devam edecektir. Kadın hakları insan haklarıdır" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA
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Kanada, Dünya, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın Dışişleri Bakanları, İran protestolarını görüşmek üzere çevrimiçi toplanıyor - Son Dakika

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