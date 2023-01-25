Kadın öğretmen, yüksek not verme şartıyla 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi

Amerika'nın Missouri eyaletinde bulunan Nixa Lisesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Lisede görev yapan 26 yaşındaki kadın öğretmen Lena Stewart, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi.

ÖĞRETMEN TEKLİF ETMİŞ

Öğrencisine daha yüksek not verme şartı ile cinsel ilişkiye girdiği öğrenilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan öğrenci ifadesinde, notlarının düşük olduğunu ve bu nedenle öğretmenin kendisine cinsel ilişki karşılığında yüksek not teklifi kabul ettiğini söyledi.

ÇOCUĞA TECAVÜZDEN YARGILANACAK

Öğrenci ifadesinde öğretmeni ile bazen evinde bazen de arabasında ilişkiye girdiklerini söyledi. Olayın 2022 yılında yaşandığı belirtilirken öğretmen cinsel yaş sınırı 16 olan eyalet kanunlarına göre, küçük yaştaki çocuğa tecavüz suçundan yargılanacak.