Üye Girişi
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım - Son Dakika

Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım

03.11.2021 15:06

Rachel isimli kadın TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda, erkek arkadaşını aldattığını anlattı. Rachel, kendisini aldatan çocuğunun babasından intikam almak için erkek kardeşinden hamile kaldığını ve bebeği doğurduğunu ifade etti. İki kardeş, aynı zamanda kuzen olacak.

ABD'de yaşayan Rachel isimli kadının TikTok üzerinden anlattıkları sosyal medyaya damga vurdu. @offically.the.rachel kullanıcını adını kullanan kadın, aynı zamanda bir çocuğunun babası olan erkek arkadaşının kendisini aldatmasından dolayı sinirlenerek nasıl intikam aldığını takipçileriyle paylaştı.

SADAKATSİZLİKLE SUÇLADI

Rachel, erkek arkadaşının sadakatsiz olduğunu ve iyi bir derse ihtiyacı olduğunu ifade etti. Günlerce nasıl intikam alacağını düşündüğünü belirten Rachel, "Sonunda ne yapacağımı buldum ve ona iyi bir ders için erkek arkadaşıyla ilişkiye girip, hamile kaldım" dedi.

ÇOCUKLAR AYNI ZAMANDA KUZEN OLACAK

Genç kadın, çocuklarının kardeş olmasının yanı sıra kuzen olduğunu ifade ederek, "Onlar hem kardeş hem de kuzen. Bu yüzden onlara "Kuzenler" lakabını taktım. Bebeğimi doğurdum" diye konuştu.

Sansasyon yaratan itiraf: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım

"DUYUNCA ÇOK ÖFKELENDİ"

Eski erkek arkadaşıyla durumu da paylaştığını söyleyen kadın, "Hamile kaldığımı ona söyledim. Yaptığım şeye ve kardeşine çok öfkelendi. Ancak her şey için çok geçti. Şimdi ikisi de çocukları büyütmeme yardım etmiyor. Ben bekar bir anneyim" ifadelerini kullandı.

"KARARIMDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM"

Yaptıklarından dolayı pişman olmadığını aktaran Rachel, "Ne olursa olsun çocuklarımdan ve içerisinde bulunduğum durumdan rahatsız veya pişman değilim. Çocuklarımı en iyi şekilde büyütmek için elimden geleni yapacağım. Zamanı geldiğinde de onlara bu durumu anlatacağım" sözlerini kullandı.

VİDEOSU 800 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Genç kadının TikTok üzerinden paylaştığı video, kısa sürede 800 binin üzerinden beğeni aldı. Bazı kullanıcıları, annenin bu durumu çocuklarına açıklamakta çok zorlanacağını belirterek, "Aman Tanrım, bu çocukların nasıl kardeş ve kuzen olduklarını nasıl açıklayacaksın, onlar ne hissedecek" yorumlarında bulundu.

Sansasyon yaratan itiraf: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü 14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak 14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor 13:41 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı

Son Dakika Haberleri
15:06 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
14:55 Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı
14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
14:21 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
14:19 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı         
14:55
İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi         
14:44
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı         
14:32
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Özgür Özel'den Bakan Soylu'nun Özgür Özel'den Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine tepki: Anketi kendisinden başka gören yok         
13:54
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın         
13:13
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 15:14:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement