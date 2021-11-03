Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım

ABD'de yaşayan Rachel isimli kadının TikTok üzerinden anlattıkları sosyal medyaya damga vurdu. @offically.the.rachel kullanıcını adını kullanan kadın, aynı zamanda bir çocuğunun babası olan erkek arkadaşının kendisini aldatmasından dolayı sinirlenerek nasıl intikam aldığını takipçileriyle paylaştı.

SADAKATSİZLİKLE SUÇLADI

Rachel, erkek arkadaşının sadakatsiz olduğunu ve iyi bir derse ihtiyacı olduğunu ifade etti. Günlerce nasıl intikam alacağını düşündüğünü belirten Rachel, "Sonunda ne yapacağımı buldum ve ona iyi bir ders için erkek arkadaşıyla ilişkiye girip, hamile kaldım" dedi.

ÇOCUKLAR AYNI ZAMANDA KUZEN OLACAK

Genç kadın, çocuklarının kardeş olmasının yanı sıra kuzen olduğunu ifade ederek, "Onlar hem kardeş hem de kuzen. Bu yüzden onlara "Kuzenler" lakabını taktım. Bebeğimi doğurdum" diye konuştu.

"DUYUNCA ÇOK ÖFKELENDİ"

Eski erkek arkadaşıyla durumu da paylaştığını söyleyen kadın, "Hamile kaldığımı ona söyledim. Yaptığım şeye ve kardeşine çok öfkelendi. Ancak her şey için çok geçti. Şimdi ikisi de çocukları büyütmeme yardım etmiyor. Ben bekar bir anneyim" ifadelerini kullandı.

"KARARIMDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM"

Yaptıklarından dolayı pişman olmadığını aktaran Rachel, "Ne olursa olsun çocuklarımdan ve içerisinde bulunduğum durumdan rahatsız veya pişman değilim. Çocuklarımı en iyi şekilde büyütmek için elimden geleni yapacağım. Zamanı geldiğinde de onlara bu durumu anlatacağım" sözlerini kullandı.

VİDEOSU 800 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Genç kadının TikTok üzerinden paylaştığı video, kısa sürede 800 binin üzerinden beğeni aldı. Bazı kullanıcıları, annenin bu durumu çocuklarına açıklamakta çok zorlanacağını belirterek, "Aman Tanrım, bu çocukların nasıl kardeş ve kuzen olduklarını nasıl açıklayacaksın, onlar ne hissedecek" yorumlarında bulundu.