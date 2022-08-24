"Kadınlar ve erkekler birlikte eğlenemez" diyen eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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"Kadınlar ve erkekler birlikte eğlenemez" diyen eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verildi

24.08.2022 09:18
"Kadınlar ve erkekler birlikte eğlenemez" diyen eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verildi

2018 yılında bir hutbe sırasında, "kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dini açıdan uygun olmadığını" söylemesi üzerine tutuklanan eski Kabe imamı Salih Et Talib, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan, Kabe-i Şerif'in önde gelen imamlarından Salih el Talib'e 10 yıl hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan'da din adamlarının tutuklanma süreçleri hakkında bilgiler yayımlayan Prisoners of Conscience (Düşünce Mahkumları) tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan paylaşımda temyiz mahkemesinin, bir zamanlar Mescid-i Haram Vaizi de olan Salih el Talib hakkındaki serbest bırakma kararını bozduğunu açıkladı.

Öte yandan açıklamada, eski Kabe imamı El Talib'in 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

4 YILDIR TUTUKLUYDU

Suudi Arabistan yetkilileri El Talib'in bir hutbe sırasında "kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dini açıdan uygun olmadığını" belirtmesi nedeniyle 2018 yılında tutuklamıştı.

Riyad yönetimi o dönemde kadınların konserlere katılımını kolaylaştıran yasaları yürürlüğe koymaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın uygulamalarını eleştiren imamların, din adamlarının ve vaizlerin zaman zaman Riyad yönetimince tutuklandığı biliniyor.

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Son Dakika Dünya 'Kadınlar ve erkekler birlikte eğlenemez' diyen eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kadınlar ve erkekler birlikte eğlenemez" diyen eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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