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Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika

Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı

10.11.2021 12:51

İngiltere'nin Coventry kentindeki bir barın önünde gerçekleşen olayda, kadınlar arasında çıkan kavga, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Birbirlerinin saçlarını bırakmayan kadınlar, iç çamaşırlarının açılmasına dahi aldırış etmedi.

İngiltere'nin Batı İç Orta West Midlands bölgesinin önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Coventry'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir bar çıkışında henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başlayan iki kadın, etraftakilerin müdahalesine rağmen sakinleştirilemedi.

UZUN SÜRE BOĞUŞTULAR

İki kadın, birbirlerine üstünlük sağlamak için uzun süre boğuştu ve her yolu denedi. Ancak ikisi de herhangi bir açık vermedi ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Etraftakilerin kavgayı ayırmak için gösterdiği çaba da yetersiz kaldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARI AÇILDI

Kadınlar, kavganın ritmine kendilerini öyle bir tuttu ki bu sırada açılan iç çamaşırlarını dahi fark etmediler. İkili en sonunda daha kalabalık bir grubun olaya müdahale etmesinin ardından ayrılmak zorunda kaldı. Yine de kadınların saçlarını bırakmadığı görüldü.

Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı

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Son Dakika Dünya Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika Dünya


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