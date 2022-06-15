Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu - Son Dakika
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Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu

15.06.2022 23:08

Meksika'da bir hayvanat bahçesinde çalışan bir genç, kafesin içinde bulunan kaplana yemek verdikten sonra sevmek istedi. Fakat sakin görünen kaplan, bir anda gencin koluna dişlerini geçirerek kopardı.

Meksika'nın Periban şehrindeki bir özel hayvanat bahçesinde çalışan 23 yaşındaki José de Jesús, kafeste bulunan kaplana yemek verirken hayvanın boynunu okşamaya başladı. O sırada kaplan, talihsiz adamın koluna dişlerini geçirdi.

KOLUNU KOPARDI

Kameraya anbean yansıyan o anlarda acı içinde çığlıklar atan genç, kaplanın kolunu koparmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır kan kaybı yaşayan Jose, tedavi altına alındıktan bir kaç saat sonra hayatını kaybetti.

KAPLANIN SAHİBİNİN TİMSAH VE ASLANI DA VAR

Hayvanın sahibi, yerel medyaya yaptığı açıklamada kaplana sahip olmak için tüm yasal izinlere sahip olduğunu söyledi. Kaplanın sahibinin aynı hayvanat bahçesinde bir timsahı ve aslanı da bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu - Son Dakika
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