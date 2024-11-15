Kahraman adam, sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtardı - Son Dakika
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Dünya

Kahraman adam, sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtardı

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İspanya'nın Malaga kentinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanyol meteoroloji kurumu, bir saatte 70 milimetreye ulaşan yağış için kırmızı alarm verdi. Guadalhorce nehri çevresinde yaşayan 3 bin kişi güvenli bölgelere gönderilirken, kentte hayat durma noktasına geldi. Okullar tatil edildi, işyerleri kapandı, tren seferleri iptal edildi. Uzmanlar, sel felaketlerinin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğu uyarısında bulundu.

15.11.2024 13:59  Güncelleme: 14:08
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İspanya'nın turistik kenti Malaga'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Dün yaşanan sel felaketinde bir vatandaşın, mahsur kalan yaşlı kadını kucağına alarak kurtardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İspanyol meteoroloji kurumu AEMET, Malaga'da bir saat içinde 70 milimetreye ulaşan yağış nedeniyle kırmızı alarm ilan etti. Yetkililer, can güvenliği nedeniyle 4 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Guadalhorce nehri çevresinde yaşayan 3 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, kentte okullar ve işyerleri kapatıldı, tren seferleri iptal edildi.

Bölge sakinlerinden Ester Espinosa, "Evlerimizi korumak için barikat kuruyoruz. Durum çok ciddi" dedi.

İki hafta önce Valencia'da yaşanan ve 224 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaraları henüz sarılmamışken, yeni yağışlar endişeye neden oluyor.

İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nden Profesör Jess Neumann, "Malaga'daki hızlı tahliye kararı sayesinde olası can kayıpları önlendi" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, son dönemde yaşanan sel felaketlerinin iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve benzer olayların artarak devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Kahraman adam, sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtardı
Kahraman adam, sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtardı
Kahraman adam, sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtardı
Kahraman adam, sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtardı

İspanya, Malaga, Tatil, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kahraman adam, sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtardı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sudem melis:
    Helal olsun ne başarı 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    helal olsun dayı oglii 0 0 Yanıtla
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