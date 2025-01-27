Kahve Türleri Kalp Krizi Riskini Etkiliyor - Son Dakika
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Dünya

Kahve Türleri Kalp Krizi Riskini Etkiliyor

Kahve Türleri Kalp Krizi Riskini Etkiliyor

Norveç'te yapılan bir araştırma, içilen kahve türünün kalp krizi riskini artırıp azaltabileceğini ortaya koydu. Filtre kahve içenlerin kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

27.01.2025 15:20  Güncelleme: 15:21
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İÇİLEN kahve türünün kalp krizi riskini artırıp azaltabileceği tespit edildi.

Norveç'te yapılan araştırmaya göre, içilen kahve türünün kalp krizi riskini artırıp azaltabileceği belirlendi. Çalışmaya katılan uzmanlar, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin daha faydalı olacağını bildirdi.

Bilim insanları, 20 binden fazla kişinin günlük kahve alışkanlıklarını izledi. Katılımcıların kahve alışkanlıkları, 1-2 bardak, 3-5 bardak ve 5'ten fazla olarak sınıflandırıldı. Kahve türleri, filtre, toz ve kapsül olarak ele alınırken, uzmanlar kadınların günde ortalama dört fincandan az kahve içtiğini, erkeklerin ise ortalama olarak beş bardak içtiğini tespit etti.

Filtre kahvenin kolesterolü en az artıran kahve olduğunu belirten araştırmacılar, fazla kahve tüketiminin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Uzmanlar, düşük miktarda kahve tüketenlerin (günde iki fincandan az içenler) tercih edilen kahve türünden endişe etmemesini söylerken, günde üç fincandan fazla kahve içenlerin ise tüketimlerine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kahve Türleri Kalp Krizi Riskini Etkiliyor - Son Dakika

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