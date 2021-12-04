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Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi! - Son Dakika

Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi!

04.12.2021 12:07
Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi!

Birleşik Krallık'ta bir adamın kalçasından II. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi çıkarıldı. Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi, çarşamba polisle irtibata geçerek bir hastanın rektumunda mermi bulunduğunu söyledi. Polis bunun üzerine hastaneye bir patlayıcı imha ekibi gönderdi.

The Sun'ın haberine göre doktorlar, ameliyatla mermiyi hastanın makatından başarıyla çıkardı. Patlayıcı imha ekibinin incelemelerinde merminin II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 57 milimetrelik tanksavar mermilerinden olduğu tespit edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, kimliği paylaşılmayan hastanın askeri teçhizatlara meraklı olduğu ve bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu bildirildi.

Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi!

AYAĞI KAYINCA OLMUŞ

Hastanın doktorlara "mermiyi yere koyduğunu, daha sonra ayağının kaydığını ve merminin üstüne düştüğünü, merminin de rektumuna girdiğini" söylediği ifade edildi.

Öte yandan oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı hastanede ziyaretçilerin ve hastaların güvenliğinin sağlanması için gerekli protokoller uygulandı.

TEHLİKE YOK

Ordudan yapılan açıklamada hastaneye gönderilerek mermiyi inceleyen imha ekibinin, mühimmatın aktif olmadığını ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını tespit ettiği bildirildi.

Gloucestershire Polisi'nin açıklamasındaysa ekibin incelemelerini tamamladığı ve merminin tehlike teşkil etmediğini belirttiği doğrulandı.

Hastane, talihsiz hastanın taburcu edildiğini ve sorunsuz şekilde iyileşmesinin beklendiğini duyurdu.

Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi!

Hastane, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi! - Son Dakika
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