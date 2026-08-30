Kalibaf: Bölge Ülkeleri Güvenlikte İş Birliği Yapmalı

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacakları anlaşıldı. Bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi" dedi.

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, 'Birlik Haftası' dolayısıyla yazılı mesaj yayımladığını duyurdu. Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının Müslüman ülkeler tarafından fark edildiğini belirten Kalibaf, "Bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenlik kırılgan ve bağımlı. Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe iş birliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, bölge ülkeleri arasındaki savunma anlaşmalarına ve iş birliklerine değinerek, "Bugün bu uyanışın işaretleri, yeni bölgesel anlaşmaların, iş birliklerinin ve düzenlemelerin oluşmasında görülebilir. Yeni bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, Müslüman komşuların dışarıdan gelenlere değil, kendi kapasitelerine güvendikleri ve yıpratıcı rekabet yerine iş birliği ile kardeşlik yolunu seçtikleri yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir" açıklamasında bulundu.