Kalibaf, İran Meclis Başkanı Seçildi

İran İslami Şura Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oylamada, mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf yeniden Meclis Başkanlığı görevine seçildi. Yapılan oylama sonucunda Kalibaf'ın görev süresinin bir yıl daha uzatıldığı ve İran Meclisi'nin yeni yasama döneminde de başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.