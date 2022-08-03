Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'da ikili görüşmelere devam ediyor - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'da ikili görüşmelere devam ediyor

03.08.2022 13:33
Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'da ikili görüşmelere devam ediyor

Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Brunei Dışişleri Bakanı Yusof ile görüşmesine dair, "Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ile karşılıklı üst düzey temaslarımızı ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullanırken; Sri Lanka Dışişleri Bakanı Sabry ile görüşmesine dair ise "Sri Lanka Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik ettik. İçinden geçtiği bu zor zamanlarında Sri Lanka'ya desteğimiz sürecek" dedi.


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Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüştü
Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Kamboçya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'da ikili görüşmelere devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'da ikili görüşmelere devam ediyor - Son Dakika
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