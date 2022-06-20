Kamboçya'da 'dünyanın en büyük tatlı su balığı' yakalandı - Son Dakika
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BBC

Kamboçya'da 'dünyanın en büyük tatlı su balığı' yakalandı

20.06.2022 22:54
Kamboçya'da 'dünyanın en büyük tatlı su balığı' yakalandı

Bilim insanları, Mekong Nehri'nin Kamboçya'dan geçen bölümünde yakalanan bir vatoz balığının, kayıtlara geçen en büyük tatlı su balığı olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, Mekong Nehri'nin Kamboçya'dan geçen bölümünde yakalanan bir vatoz balığının, kayıtlara geçen en büyük tatlı su balığı olduğunu söylüyor.

Yakalanan vatoz 300 kilo ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyundaydı.

Suya geri bırakılan balığa bir de takip cihazı takıldı.

Rekor büyüklükteki tatlı su balıklarına dair uluslararası bir resmi veri tabanı bulunmuyor.

Mekong'un Mucizeleri isimli çevre koruma projesini yöneten biyolog Zeb Hogan, vatoz balığının 20 yıllık araştırmalarında karşılaştıkları en büyük tatlı su balığı olduğunu söyledi.

6 kıtada araştırma yaptığını söyleyen Hogan, dünya üzerinde ilk kez bunun Mekong Nehri'nde görülmesinin de nehrin geleceği adına umut olduğunu savundu.

Mekong Nehri'nin Tayland sınırlarından geçtiği kolunda 2005 yılında 293 kilo ağırlığında bir kedi balığı yakalanmıştı.

Zeb Hogan'ın başında olduğu çevreci örgüt, balıkçılarla kurulan bir iletişim kanalı sayesinde bu tür yakalamalardan haberdar ediliyor.

Rekor büyüklükteki vatoz da 13 Haziran akşamı Koh Preah adasında bir yerli balıkçı tarafından yakalandı.

Dev vatoz ve Mekong'un geleceği

2 metre enindeki dev tatlı su vatozu türü tehdit altındaki canlılar arasında yer alıyor.

Mekong Nehri, Çin, Myanmar, Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam'dan geçiyor.

Üzerinde kurulan barajlar, aşırı balık avlanması ve kirlilik gibi sebepler bu hassas ekosistemi tehdit ediyor.

Doktor Hogan, "Bu büyüklükte balıkların bulunması, nehrin halen göreceli olarak sağlıklı olduğunu gösteriyor" dedi.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kamboçya'da 'dünyanın en büyük tatlı su balığı' yakalandı - Son Dakika

BBC
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