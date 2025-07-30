Kamçatka\'da 8.8 Büyüklüğünde Deprem

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, "Bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" dedi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "Kamçatka yerel saatine göre, 11.24'te meydana gelen Kamçatka depremi, Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca gelişti. Yani Levha sınır depremi sınıfına giriyor. Bu bölge 'ateş çemberi' yani 'ring of fire' olarak bilinir. Dünyanın gerek sismik ve gerekse de volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor. Depremin büyüklüğü 8.8, derinliği 20 kilometre. Bu özelliğiyle, bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" diye konuştu.