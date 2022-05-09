Sydney Sweeney, Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandırmasının ardından büyük bir ün kazandı.
Dizideki cesur sahneleriyle gündeme gelen büyükanne ve büyükbabasının oynadığı sahnelere gördükten sonra kendisine " Hollywood'daki en iyi göğüsleresahipsin" dediğini söylemişti.
İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu paparaziler tarafından adeta tacize uğradı.
Sydney Sweeney kırmızı halıya geldiği anlarda bir kişi tarafından "Orada senin gibi göğüsleri olan var mı?" denilerek taciz ediliyor. Oyuncu duymamazlığa gelerek poz vermeye devam ederken kişi yine bağırarak "Haydi, bize o göğüsleri göster!" diyor.
Sosyal medyaya yansıyan bu anlar gündem oldu. Herkesi rahatsız eden görüntülerle ilgili genç oyuncu yorumda bulunmadı.
Son Dakika › Dünya › Kameramanın 'Bize göğüslerini göster' sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı - Son Dakika