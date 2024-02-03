Kamerun Kabile Kralı: İnsanlar Fil ve Antilopa Dönüşebiliyor

Kamerun Kabile Kralı Ndiko Fonderson Henry Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.
"Kamerun'da çok fazla batıl inanç ve büyücü gücü var. Onlar ayrı bir sınıf. Bütün kabilelerde ve köylerde hala büyücülük yapan insanlar var. İnsanlar fil ve antilopa dönüşebiliyor. Mesela iki çiftliği olan birini düşünelim. Biri güzel hasat vermiş diğeri vermemiş. Kötü olanınki antilopa dönüşüyor bütün ürünü alıp kaçıyor. Bir sabah uyandığında bakıyorsun bir hayvan senin tüm ürünlerini almış. Büyücü avcılar bir insanın hayvana dönüştüğünü görürse onu öldürüyor. Büyünün gücü Kamerun'da oldukça var.Büyücüler hırsızlık yapanları delirtebiliyor." dedi.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
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