Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti - Son Dakika
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Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

06.01.2025 19:14  Güncelleme: 20:00
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, istifa edeceği yönünde çıkan haberlerin ardından basın toplantısı düzenledi.

"PARLAMENTO AYLARDIR FELÇ OLMUŞ DURUMDA"

Trudeau, "Dünyada kritik bir andayız" ifadelerini kullanarak, "Ben bir savaşçıyım. Vücudumdaki her hücre bana her zaman mücadele etmemi söyledi, çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum. Ve gerçek şu ki, en iyi çabalara rağmen parlamento aylardır felç olmuş durumda. İşte bu nedenle bu sabah Genel Vali'ye yeni bir parlamento oturumuna ihtiyacımız olduğunu bildirdim. Kendisi bu talebimi kabul etti ve Meclis 24 Mart'a kadar tatile girecek" dedi.

"PARTİ LİDERLİĞİNDEN VE BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETME NİYETİNDEYİM"

Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıklayan Trudeau, "Partinin bir sonraki liderini seçmesinin ardından parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifa etme niyetindeyim. Bu ülke bir sonraki seçimde gerçek bir seçeneği hak ediyor ve parti içi savaşlarla mücadele etmek zorunda kalırsam, bu seçimde en iyi seçenek olamayacağımı açıkça gördüm. Liberal Parti'nin yeni lideri ve başbakana değerlerini ve ideallerini bir sonraki seçimlere taşıyacaktır. Önümüzdeki aylarda sürecin nasıl gelişeceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Şimdi yeniden başlama zamanı. Sıcaklığın düşmesinin, halkın parlamentoda yeni bir başlangıç yapmasının, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda bu karmaşık zamanları atlatabilmesinin zamanı geldi" dedi.

TRUDEAU, MUHALEFET LİDERİ POİLİEVRE'Yİ HEDEF ALDI

Muhalefet lideri Pierre Poilievre'ye değinen Trudeau, "Pierre Poilievre'nin bu ülke için öngördüğü vizyon Kanadalılar için doğru vizyon değil. İklim değişikliğine karşı mücadeleyi durdurmak mantıklı değil. Geleceğe yönelik iddialı ve iyimser bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ve Pierre Poilievre bunu sunmuyor" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

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Son Dakika Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • McA !:
    Bizimki de babasının malı gibi yapıştı kalkmıyor koltuktan doğduğum coğrafya kaderim olamaz ben buna isyan ediyorum 53 25 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    darısı bizim başımıza 37 12 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Kanada Valisi o. Herkes lider olamaz. Suanda Recep Tayyip Erdogan harici lider olarak Ukrayna savasinda karizmasi cizilen Putin ve amerikanin devrik ve yeni baskani Trump haric lider yok. Ingiltere almanya ve butun Avrupa bu yuzden bitti 17 22 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    BİZİMKİLERDE UTANMA YOK ,, DEVLETİ BABALARININ MALI GİBİ KULLANIYORLAR , MAALESEFKİ BU KOYUN SÜRÜLERİDE YANLIŞA DOĞRU DEMEYE DEVAM EDİYOR. 25 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kanadayaDa yeni bir colani lazım GELİYORUZZZZ 2 1 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Kanada halkına ABD eyaleti şimdiden hayırlısı olsun siyasi savaşın galibi tramp 1 0 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı:
    umurlarinda bile olmaz 0 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    buralarda sıradan şeyler hükümet değişir 10 kere seçim olur 20 koalisyonlu hükümetler kurulur ama hukuk sistemi ekonomik sistem güvenlik bürokrasisi olduğu gibi kalır yerinde ne parası değer kaybeder bu ülkelerinin ne itibarı değişen hiçbir şey olmaz 0 0 Yanıtla
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