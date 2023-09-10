Hindistan'daki G20 Zirvesi sonrası ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmek üzere yola çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve beraberindeki heyet, uçakta teknik bir arıza yaşandığına dair uyarıldı.
Kanada Başbakanlık Ofisinden Global News'e yapılan açıklamada, Trudeau ve heyetinin, kendilerini taşıyacak uçakta teknik sorun yaşandığına dair Kanada Silahlı Kuvvetlerinden uyarı aldıkları belirtildi.
Açıklamada, "Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Dünya › Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı bozuldu, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan'da mahsur kaldı - Son Dakika