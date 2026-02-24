Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler - Son Dakika
Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler

24.02.2026 00:18
ABD ile Kanada arasında gerilim yeniden yükselirken, Ontario Başbakanı Doug Ford'dan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifeleri ve ekonomik hamlelerin küresel ölçekte istikrarsızlığa yol açtığını savunan Ford, "Trump'ın etrafındaki çember daralıyor. Tek bir insan, tek bir adam dünyada nasıl bu kadar büyük bir kargaşa yaratabilir, ara seçimleri sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nin Başbakanı Doug Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası uygulamalarını eleştirerek, Trump yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Ford, ABD'nin yüksek ticaret tarifeleri ve ekonomik politikalarının yarattığı belirsizlikler nedeniyle Trump'ın etrafındaki çemberin daraldığını belirtti ve Kasım'da yapılacak ara seçimleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"TEK BİR ADAM NASIL BU KADAR KARGAŞA YARATABİLİR?"

Toronto'da konuşan Ford, Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri ve sert ticaret politikalarının küresel ekonomik dengeleri sarstığını belirterek, "Başkan Trump'ın etrafındaki çember daralıyor. Tek bir insan, tek bir adam dünyada nasıl bu kadar büyük bir kargaşa yaratabilir?" ifadelerini kullandı.

Ford'un bu sözleri, ABD'de Trump yönetiminin ticaret politikalarına yönelik yargı ve siyasi baskıların arttığı bir dönemde geldi.

YÜKSEK MAHKEMENİN KARARINDAN SONRA GELEN AÇIKLAMA

Ford'un değerlendirmeleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın acil durum yetkisi kapsamında uygulamaya koyduğu bazıgümrük tarifelerini iptal etmesinin ardından yapıldı. Söz konusu kararın, Trump yönetiminin ekonomik hamlelerine karşı önemli bir hukuki sınır çizdiği yorumları yapılıyor.

Kanadalı lider, bu kararın ABD iç siyasetinde dengeleri değiştirebileceğini savunarak, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

ABD ile Kanada arasındaki ticari ilişkileri "ekonomik bir savaş" olarak nitelendiren Ford, Kanada'nın çıkarlarını koruma konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. "Kötü bir anlaşma yapmaktansa hiç anlaşma yapmamayı tercih ederiz" diyen Ford, özellikle çelik, alüminyum ve otomotiv sektörlerinin uygulanan tarifelerden doğrudan etkilendiğini belirtti.

ARA SEÇİM MESAJI

Doug Ford ayrıca ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlere de atıfta bulunarak, Trump'ın politikalarının sandıkta ciddi bir sınav vereceğini söyledi. "Ara seçimleri sabırsızlıkla bekliyorum" diyen Ford'un bu çıkışı, ABD iç siyasetindeki gelişmelerin Kanada tarafından da yakından izlendiğini ortaya koydu.

