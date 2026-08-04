Kara Mayınına Basan Asker Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kara Mayınına Basan Asker Hastaneye Kaldırıldı

Kara Mayınına Basan Asker Hastaneye Kaldırıldı
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Oleg Şikin, mayına basarak ağır yaralandı; tedavi edilmeden cepheye geri gönderildi.

Oleg Şikin, kara mayınına basması sonrası ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. Kafasında şarapnel parçaları, yüzünde ve elinde yanıklar, sol gözünde, göğsünde, kollarında ve bacaklarında yaralar vardı.Kafatasının bir kısmı ameliyatla alındı.Şikin, cezaevinden serbest bırakılması karşılığında askere katılmayı kabul etmişti.Son dört yılda, Rusya'da on binlerce mahkum aynı tercihi yaptı.Tedaviden sonra Şikin, terhis edilmesine olanak tanıyacak "askerlik hizmetine uygunsuz" raporu için sağlık değerlendirmesine sevk edildi.Doktorlar bir aylık dinlenme sonrası yeniden kontrole gelmesini tavsiye etti. Ancak bunun yerine, kafa tasına titanyum bir plaka takılarak cepheye geri gönderildi.

BBC Rusça Servisi, Şikin'in başına gelenler gibi düzinelerce vakayı doğruladı.Açık kaynaklardan elde edilebilen mahkeme kayıtları, komutanların yaralı askerleri yasal olarak zorunlu tıbbi değerlendirmelere göndermek yerine, tekrar savaşa geri gönderdiklerine dair iddiaları ortaya koyuyor.Rusya'da yürürlükte olan Askerlik Görevi ve Askerlik Hizmeti Kanunu'na göre, "uygunsuz" ve "kısmen uygun" şeklindeki iki sağlık durumu kategorisi, askerlere erken terhis imkanı veriyor.Terhise, bir doktor, cerrah, nörolog, psikiyatrist, göz doktoru, kulak burun boğaz uzmanı, diş hekimi ve gerektiğinde diğer uzmanlardan oluşan bir askeri sağlık kurulu karar veriyor.Şikin, böyle bir sağlık kurulu tarafından değerlendirilmediğini savunarak, hukuka aykırı muamele gördüğü gerekçesiyle Nizhny Novgorod Garnizon Askeri Mahkemesi'ne şikayette bulundu.Kayıtlara göre mahkeme başvuruyu onayladı ve komutana gerekli şartları sağlanması talimatı verildi.Ancak Şikin'in kayıtları burada sonlanıyor.İnternette başka hiçbir yerde ondan bahsedilmiyor. Bir kurula girip girmediği, hatta şu anda ölü mü yoksa hayatta mı olduğu bile bilinmiyor.

Askeri alınanların haklarını savunmak için çalışan Yurttaşların Askeri Hukuku isimli vakıfın direktörü Sergei Krivenko'ya göre, birçok eski mahkum fiilen orduda hapsolmuş durumda.Krivenko mevcut savaş şartların mahkumluktan askerliğe geçenlerin "ortadan kaldırılmasına" imkan sağladığını söyledi.Bir başka askeri mahkeme, Rustam Farzaliyev isimli eski mahkumun, "önemli bir sosyal hastalığı" olmasına ve bu nedenle göreve "kısmen" uygun olmasına karşın, sabıka kaydı nedeniyle ordudan ayrılamayacağına karar verdi.Eski mahkum Vitali Kamenyuk ise, belgesinde "ciddi bir yaralanma" yaşadığının ifade edilmesine karşın, bir heyete sokulmadığını savunarak şikayetten bulundu.Parmaklarını kaybeden, HIV taşıyan, kanser veya akıl hastalığı gibi rahatsızlıkları olan sabıkası olmayan askerler "kısmen sağlıklı" olarak taburcu edilebiliyor.Buna karşın yapılan tıbbi değerlendirmelerden şikayet edenler sadece eski mahkumlar değil.

2022 yılında işgal başladığında, yüz binlerce yedek asker göreve çağrıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, askere alınanların birliklerine vardıklarında tıbbi muayeneden geçirilmeleri gerektiğini belirten bir savaş yönergesi yayınladı. Bulaşıcı hastalıkların ve askerlik yapmayı engelleyecek yaralanmaları olanlar da burada incelenecekti. Sadece bu muayene sırasında "uygunsuzluk" tespit edilirse, heyete gönderileceklerdi.BBC'nin incelediği mahkeme kayıtlarına göre Dmitri Yelkin, bu kontrolde 11 yıl önceki sağlık kayıtlarına dayanarak göreve uygun görüldüğünü savundu.Dönemin Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov tarafından Haziran 2023'te imzalanan bir başka yönergeye göre, hastaneden taburcu edilen veya hastalık izninden dönen askerlerin sağlık durumlarının değerlendirilmesinde, tam teşekküllü bir sağlık kurulu yerine, askeri birliğin nöbetçi doktoru veya hatta sağlık görevlisi değerlendirme yapabilecekti.Bugün, mahkumlar, öğrenciler ve yurt dışındakileri hedefleyen kampanyalara ve sunulan iyi maaşlara rağmen, çeşitli bağımsız Rus medya kuruluşları, orduya katılmak isteyenlerin sayısının azaldığını bildiriyor.Bu arada, cephedeki ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ediyor.

Mayıs 2026'da ise İngiltere'nin istihbaratı, 2022'den bu yana toplamda yaklaşık 500.000 Rus askerinin öldürüldüğünü kaydetti.BBC Rusça Servisi, çatışma sırasında hayatını kaybeden 233.200 askerin kimliğini ve isimlerini açıkladı. Bu arada yaralı askerlerden gelen hukuki itirazların sayısının artmasıyla birlikte, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, savaş zamanı yönergelerini kalıcı yasa haline getirmeyi önerdi.BBC'ye konuşan Vicdan Çağrısı isimli vakıftan bir avukat, "Özünde, askeri sağlık komisyonunun yerini bir sağlık kontrolüyle değiştirmek istiyorlar. Bu da Rusya'nın uzun vadeli olarak ordusunu güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor" diyor.İsminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, "Bu, söz konusu önlemlerin artık geçici önlemler olarak görülmediği anlamına geliyor" dedi."Gelecek on yıllar boyunca böyle savaşmaya hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.BBC News Russian, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan önerilen yasa tasarısı ve askerlerin uygun tıbbi değerlendirmelerden mahrum bırakıldığına dair şikayetler hakkında yorum istedi, ancak bakanlıktan henüz bir yanıt gelmedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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