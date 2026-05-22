Karaahmetoğlu'ndan CHP Kurultayı İptali Eleştirisi
Karaahmetoğlu'ndan CHP Kurultayı İptali Eleştirisi

22.05.2026 19:08
Karaahmetoğlu, CHP’nin kurultayı iptalini demokrasiye müdahale olarak kınadı, yargı bağımsızlığına dikkat çekti.

Haber: İlhan Baba

BERLİN –Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, CHP'nin 38. Kurultayı'nı iptal kararını "demokrasiye ve halk iradesine ağır müdahale" olarak nitelendirerek, yargının siyasete müdahale aracı haline getirildiği yönündeki kaygıların arttığını belirtti. Karaahmetoğlu,  uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı yaptı.

Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal edilmesini, yazılı açıklama yaparak kınadı.  Karaahmetoğlu, yaşananları "halkın iradesine ve demokratik işleyişe yönelik ağır bir müdahale" olarak değerlendirdi.

Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in hedef alınmasının Türkiye'de demokratik temelleri sarsan sürecin önemli halkalarından biri olduğunu belirten Karaahmetoğlu, daha önce Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen tartışmalı yargı süreçlerini hatırlatarak, Özel'in görevden uzaklaştırılmasının iktidar alanını korumaya yönelik sistematik bir stratejinin parçası olduğunu savundu.

Yargı bağımsızlığının önemine dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Yargı mekanizmalarının siyasi rakiplere karşı baskı aracı olarak kullanıldığına dair endişelerimiz her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı. İktidarın, 2028 yılı ve sonrasına yönelik siyasi gücünü korumak amacıyla muhalefet alanını daraltmaya çalıştığını öne süren Karaahmetoğlu, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılmasının ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi tıkanmışlığın sonucu olduğunu söyledi.

Son yıllarda muhalefet siyasetçileri, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerine yönelik tutuklamaların hukukun siyasetin etkisi altına girdiğine işaret ettiğini belirten Karaahmetoğlu, son kararla birlikte muhalefetin tamamen kontrollü bir yapıya dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Karaahmetoğlu, "Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacak" dedi.

Türkiye'nin otokratik bir eğilime sürüklendiği yönündeki kaygılarını da dile getiren Karaahmetoğlu, Özgür Özel'e yönelik müdahalenin milyonlarca seçmenin iradesini yok saymak anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'deki sivil toplumun demokratik olgunluğuna güvendiğini belirten Karaahmetoğlu, "Demokrasi, dönemsel siyasi hedeflerin ve şahsi hırsların oyun alanı olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Batı dünyasına da çağrıda bulunan Karaahmetoğlu, hukuk devleti standartlarının zedelendiği durumlarda uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesi veren kesimlerle dayanışma içinde olduklarını ifade eden Karaahmetoğlu, geçen yıl Dilek İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ve kendisine hediye ettiği Berlin Duvarı parçasını hatırlatarak, "Berlin Duvarı nasıl yıkıldıysa, adaletten uzaklaşan ve siyasi rekabeti yargı eliyle şekillendirmeye çalışan her sistem de bir gün demokratik yollarla sona ermeye mahkumdur" dedi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Dünya, Son Dakika

