Karabağ'da Azerbaycanlılara ait cami Ermenilerce ahır olarak kullanıldı - Son Dakika

Karabağ'da Azerbaycanlılara ait cami Ermenilerce ahır olarak kullanıldı

Karabağ\'da Azerbaycanlılara ait cami Ermenilerce ahır olarak kullanıldı
Son Güncelleme: 02.10.2023 18:03

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Malıbeyli köyündeki bir caminin antiterör operasyonu sonrasında ahır olarak kullanıldığını açıkladı. Caminin 1992'de Ermenilerce yakıldığı ve işgal süresince ahır olarak kullanıldığı belirtildi. Bu durum, 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki birçok caminin ahır olarak kullanıldığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Karabağ'da Azerbaycanlılara ait bir caminin Ermenilerce ahır olarak kullanıldığı tespit edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Malıbeyli köyündeki caminin ahır olarak kullanıldığının ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, caminin 1992'de Ermenilerce yakıldığı, minaresinin yıkıldığı, kalan kısmının da işgal süresince ahır olarak kullanıldığı kaydedildi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında da bölgedeki birçok caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Karabağ'da Azerbaycanlılara ait cami Ermenilerce ahır olarak kullanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'da Azerbaycanlılara ait cami Ermenilerce ahır olarak kullanıldı - Son Dakika
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