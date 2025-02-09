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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Karayip Denizi'nde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7.6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilid.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ile Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi.