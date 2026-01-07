Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

ABD'nin Illinois eyaletinde karın ağırısı şikayetiyle hastaneye giden 18 yaşındaki kadın, hamile olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. 3,6 kiloluk bebek dünyaya getiren kadın, karnının bile büyümediğini söyleyerek, "Bana yalan söylediklerini sandım." dedi.

ABD'nin Illıonis eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Melanie Smith, Noel gecesi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

KARIN AĞRISIYLA GİTTİ, HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Doktorlar hamile olduğunu söyleyince Smith neye uğradığını şaşırdı. Hiçbir hamilelik semptomu göstermeyen genç kadın, karnının bile büyümediğini söyledi.

"BANA YALAN SÖYLEDİKLERİNİ SANDIM"

Kadın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rüya gördüğümü sandım. Her an uyanacağımı düşündüm. Bana yalan söylediklerini sandım. Noel şakası olmalıydı. Dalga geçiyorlardı. Çünkü bana çocuğumun olamayacağını söylemişlerdi." ifadelerini kullandı.

"NOEL MUCİZESİ"

Genç kadın doğum için başka bir hastaneye nakledildi. 3,6 kiloluk erkek bebek doğuran kadın, "Eşim 'Noel mucizesi' dedi. Sürprizlerden gerçekten nefret eden biri için en güzel sürprizdi" dedi.