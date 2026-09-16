Kas kaybı yaşayanlarda bunama riski yüzde 42 daha yüksek çıktı

AVUSTRALYA liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırma, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas kaybının (sarkopeni) bunama (demans) riskini yüzde 42 oranında artırdığını ortaya koydu.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, vücut ağırlığı, vücut yağı, kas sağlığı ve bunama arasındaki bağlantıları inceleyen 80'den fazla araştırmanın analiz edildiği bildirildi. Yayımlanan çalışmada, yaş ilerledikçe kas kütlesi, gücü ve fiziksel işlevlerin kaybı olarak tanımlanan sarkopeni rahatsızlığı bulunan bireylerin bunama riskinin yüzde 42 daha yüksek olduğu kaydedildi.

'OBEZİTE VE BUNAMA İLİŞKİSİ YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR'

Araştırmada obezite ile bunama arasındaki ilişkinin yaşa bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit edildi. 65 yaş altındaki orta yaşlı obez bireylerde bunama riskinin yüzde 9 oranında arttığı belirlenirken, 65 yaş ve üzerindeki obez kişilerde ise bu riskin yüzde 17 daha düşük olduğu aktarıldı. Ancak araştırmacılar, bu bulgunun kilo almanın bir fayda sağladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

'KAS GÜCÜ VE İŞLEVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Curtin Üniversitesi'nden Prof. Mario Siervo, vücut ağırlığı, yaşlanma ve bunama arasında karmaşık bir ilişki bulunduğunu belirterek, düşük kas kütlesi ile fazla vücut yağının birlikte bunama riskini artırıp artırmadığını anlamak için daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Tayland Burapha Üniversitesi'nden araştırmacı Uraiporn Booranasuksakul ise tek başına vücut ağırlığının bunama riskini tam olarak yansıtmadığını, yaşlandıkça kas gücü ve işlevinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Avustralya, İngiltere, Kanada, Tayland ve İtalya'dan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, yaş ilerledikçe kas gücü ile işlevinin korunmasını da içeren yaşam boyu sağlıklı bir vücut yapısının sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.