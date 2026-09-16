Kas kaybı yaşayanlarda bunama riski yüzde 42 daha yüksek çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kas kaybı yaşayanlarda bunama riski yüzde 42 daha yüksek çıktı

Kas kaybı yaşayanlarda bunama riski yüzde 42 daha yüksek çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya liderliğindeki uluslararası araştırma, yaşlanmayla ortaya çıkan kas kaybının (sarkopeni) bunama riskini yüzde 42 artırdığını ortaya koydu.

AVUSTRALYA liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırma, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas kaybının (sarkopeni) bunama (demans) riskini yüzde 42 oranında artırdığını ortaya koydu.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, vücut ağırlığı, vücut yağı, kas sağlığı ve bunama arasındaki bağlantıları inceleyen 80'den fazla araştırmanın analiz edildiği bildirildi. Yayımlanan çalışmada, yaş ilerledikçe kas kütlesi, gücü ve fiziksel işlevlerin kaybı olarak tanımlanan sarkopeni rahatsızlığı bulunan bireylerin bunama riskinin yüzde 42 daha yüksek olduğu kaydedildi.

'OBEZİTE VE BUNAMA İLİŞKİSİ YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR'

Araştırmada obezite ile bunama arasındaki ilişkinin yaşa bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit edildi. 65 yaş altındaki orta yaşlı obez bireylerde bunama riskinin yüzde 9 oranında arttığı belirlenirken, 65 yaş ve üzerindeki obez kişilerde ise bu riskin yüzde 17 daha düşük olduğu aktarıldı. Ancak araştırmacılar, bu bulgunun kilo almanın bir fayda sağladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

'KAS GÜCÜ VE İŞLEVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Curtin Üniversitesi'nden Prof. Mario Siervo, vücut ağırlığı, yaşlanma ve bunama arasında karmaşık bir ilişki bulunduğunu belirterek, düşük kas kütlesi ile fazla vücut yağının birlikte bunama riskini artırıp artırmadığını anlamak için daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Tayland Burapha Üniversitesi'nden araştırmacı Uraiporn Booranasuksakul ise tek başına vücut ağırlığının bunama riskini tam olarak yansıtmadığını, yaşlandıkça kas gücü ve işlevinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Avustralya, İngiltere, Kanada, Tayland ve İtalya'dan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, yaş ilerledikçe kas gücü ile işlevinin korunmasını da içeren yaşam boyu sağlıklı bir vücut yapısının sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

Alzheimer Hastalığı, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kas kaybı yaşayanlarda bunama riski yüzde 42 daha yüksek çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

14:50
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:02:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kas kaybı yaşayanlarda bunama riski yüzde 42 daha yüksek çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement