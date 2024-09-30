Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı

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Florida'da yaşanan Kasırga Helene'in ardından, yetkililerin paylaştığı bir güvenlik kamerası görüntüsü, elektrikli araç sahiplerini uyarmak amacıyla yayınlandı. Görüntülerde, tuzlu suyla dolan bir garajda park halindeki bir Tesla'nın alev aldığı görülüyor.

Pinellas İlçesi yetkilileri tarafından Cumartesi günü paylaşılan videoda, yangının aracın altında başladığı ve bir dakikadan kısa sürede tüm aracı sardığı görülüyor. Olay sırasında garaj hızla dumanla doldu.

Kasırga Helene, Florida'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve diğer Güneydoğu eyaletlerini de etkiledi. Fırtına sonucu en az 91 kişinin hayatını kaybettiği ve bu sayının artabileceği belirtiliyor. Şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar bölgede büyük hasara yol açtı.

Yetkililer, sel sularının ulaşımı zorlaştırması nedeniyle afet bölgelerine yardım ulaştırmakta güçlük çekiyor. Başkan Biden, fırtınanın gücünü "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi ve etkilenen eyaletlere tam destek sözü verdi.

Kasırga Helene, Perşembe gecesi saatte 225 km hıza ulaşan rüzgarlarla Kategori 4 fırtına olarak Florida'ya ulaştı. Daha sonra Georgia, Carolinalar ve Tennessee'yi de etkisi altına aldı, yüzlerce su kurtarma operasyonunun yapılmasına neden oldu.