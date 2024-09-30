Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı

Geniş Video İzle

Florida'da yaşanan Kasırga Helene sonrasında bir Tesla'nın alev aldığı görüntüler paylaşıldı. Tuzlu suyla dolan bir garajda park halindeki aracın alev aldığı ve bir dakika içinde tüm aracı sardığı görüldü. Olay, elektrikli araç sahiplerine uyarı olarak yayınlandı. Kasırga, Florida'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve diğer Güneydoğu eyaletlerini de etkiledi. Şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar bölgede büyük hasara yol açtı ve en az 91 kişi hayatını kaybetti.

30.09.2024 16:46  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da yaşanan Kasırga Helene'in ardından, yetkililerin paylaştığı bir güvenlik kamerası görüntüsü, elektrikli araç sahiplerini uyarmak amacıyla yayınlandı. Görüntülerde, tuzlu suyla dolan bir garajda park halindeki bir Tesla'nın alev aldığı görülüyor.

Pinellas İlçesi yetkilileri tarafından Cumartesi günü paylaşılan videoda, yangının aracın altında başladığı ve bir dakikadan kısa sürede tüm aracı sardığı görülüyor. Olay sırasında garaj hızla dumanla doldu.

Kasırga Helene, Florida'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve diğer Güneydoğu eyaletlerini de etkiledi. Fırtına sonucu en az 91 kişinin hayatını kaybettiği ve bu sayının artabileceği belirtiliyor. Şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar bölgede büyük hasara yol açtı.

Yetkililer, sel sularının ulaşımı zorlaştırması nedeniyle afet bölgelerine yardım ulaştırmakta güçlük çekiyor. Başkan Biden, fırtınanın gücünü "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi ve etkilenen eyaletlere tam destek sözü verdi.

Kasırga Helene, Perşembe gecesi saatte 225 km hıza ulaşan rüzgarlarla Kategori 4 fırtına olarak Florida'ya ulaştı. Daha sonra Georgia, Carolinalar ve Tennessee'yi de etkisi altına aldı, yüzlerce su kurtarma operasyonunun yapılmasına neden oldu.

Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı
Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara null:
    5 para etmez arac 21 6 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    BU DURUMDA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YOĞUN YAĞIŞLARDA SU BİRİKİNTİSİNDEN GEÇMELERİ TEHLİKELİ BENİM GÖRÜŞÜM BENZİNLİ ARAÇTAN VAZGEÇMEM DİZELE GÖRE BENZİNLİ DAHA AZ MASRAF ÇIKARIYOR 13 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bu görüntüler den sonra Tesla hisseleri düşüşe geçmeli . iyi oldu neye para verdiğini görsün herkes. 4 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Elektrikli araçla canlı bomba gibi geziyor. henüz yeterince Güven sağlamadığı için piyasada satış oranlarında beklenenden düşük 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:25:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement