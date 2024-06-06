Katar, ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Dünya

Katar, ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Bakanlık, şiddet, terörizm ve suç eylemlerini reddetme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, diplomatik misyonlara ve çalışanlarına gerekli korumanın sağlanmasının önemini belirtti.

06.06.2024 14:38
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Katar Dışişleri Bakanlığı, dün Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar Devleti, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini hedef alan silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eder. Dışişleri Bakanlığı, Katar Devleti'nin gerekçesi ne olursa olsun şiddet, terörizm ve suç eylemlerini reddetme konusundaki kararlılığını yineler. Bakanlık ayrıca uluslararası sistemin temel taşlarından olan tüm diplomatik misyonlara ve çalışanlarına gerekli korumanın sağlanmasının önemini vurgular" denildi.

Kaynak: DHA

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