Katar, ABD-İran Ara Buluculuğuna Devam Ediyor

KATAR, ABD ile İran arasındaki ara buluculuk faaliyetlerinin ve olası bir anlaşmaya yönelik taslak metin görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla Pakistan ve Umman ile koordineli çalıştıklarını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, haftalık basın toplantısında ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm taraflarla çabaların sürdüğünü teyit eden el-Ensari, diplomatik bir çözüm arayışında olduklarını ve görüşmelerin ileri aşamalara ulaştığını ifade etti. Bölgedeki gerilimi önlemek için herkesin uyum içinde çalıştığını vurgulayan el-Ensari, Katar, Pakistan ve Umman'ın Washington ile Tahran arasındaki dolaylı temasları kolaylaştırmak adına ortak hareket ettiğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin soruları da yanıtlayan el-Ensari, acil önceliklerinin gerilimin tırmanmasını önlemek, boğazı yeniden ulaşıma açmak ve taraflar arasında diplomasi kapısını aralamak olduğunu belirtti. Bölgede büyük bir kriz görmek istemediklerinin altını çizen el-Ensari, ara bulucuların müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak kısa vadeli diplomatik bir çözüm üzerinde çalıştığını aktardı.

Şu an için ABD ile İran arasında planlanmış doğrudan bir görüşme bulunmadığını bildiren el-Ensari, görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlaması halinde büyük bir anlaşmaya doğru ilerlemeyi umduklarını, ancak olası bir mutabakat için henüz net bir takvim veremeyeceklerini sözlerine ekledi.