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Katar, ABD ve İsrail Gazze'deki insani duraklama ve rehineleri ele aldı - Son Dakika

Katar, ABD ve İsrail Gazze'deki insani duraklama ve rehineleri ele aldı

Katar, ABD ve İsrail Gazze\'deki insani duraklama ve rehineleri ele aldı
09.11.2023 18:51

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Doha'da gerçekleştirdikleri üçlü görüşmede, Gazze Şeridi'nde insani duraklama ve rehineler konularını ele aldı. Görüşmede, Gazze'deki çatışmalara 3 gün ara verilmesi ve daha fazla yardımın bölgeye girişi karşılığında Hamas'ın sivil rehineleri serbest bırakması tartışıldı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Katar'ın başkenti Doha'da yaptıkları üçlü görüşmede, Gazze Şeridi'nde insani duraklama ve rehineler konularını ele aldı.

Katar, İsrail ve ABD, Katar'ın başkenti Doha'da üçlü görüşme gerçekleştirdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın katıldığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde insani duraklama, insani yardımların bölgeye girişi ve rehinelerin serbest bırakılması konuları ele alındı.

Toplantıyla ilgili bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 3 gün ara verilmesi ve yakıt dahil daha fazla yardımın bölgeye girişi karşılığında Hamas'ın 10 ila 20 sivil rehineyi serbest bırakması ile Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin bir listesini teslim etmesinin tartışıldığı ifade edildi.

Söz konusu görüşme, Katarlı arabulucuların dün Hamas'ın siyasi ofisinden yetkililerle bir araya gelerek muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmesinin ardından gerçekleşti. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Katar, ABD ve İsrail Gazze'deki insani duraklama ve rehineleri ele aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar, ABD ve İsrail Gazze'deki insani duraklama ve rehineleri ele aldı - Son Dakika
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