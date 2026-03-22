Katar\'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

KATAR İçişleri Bakanlığı, bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza sebebiyle ülkenin kara sularına düştüğü belirtildi. Bakanlık, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu.