Katar\'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

KATAR İçişleri Bakanlığı, bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza sebebiyle ülkenin kara sularına düştüğü belirtildi. Bakanlık, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu.
