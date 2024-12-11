Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açacak - Son Dakika
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Dünya

Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açacak

Katar, Şam Büyükelçiliği\'ni Yeniden Açacak

Katar, Suriye ile olan kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Şam'da büyükelçilik bina açacağını duyurdu. Bu karar, Katar'ın Suriye halkına olan desteğini de yansıtıyor.

11.12.2024 18:59  Güncelleme: 19:00
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KATAR, Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açacaklarını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, yakında Şam'da büyükelçilik binasını açacaklarını belirtti. Ensari, bunun iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki yakın tarihi kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi anlamında alınmış bir karar olduğunu söyleyerek, kararın aynı zamanda Katar Devleti'nin, kardeş Suriye halkına değişmez desteğini yansıttığını aktardı.

Ensari, büyükelçiliğin açılmasıyla Katar'ın hava köprüsü aracılığıyla Suriye halkına sağladığı insani yardım akışını kolaylaştırmak için ilgili makamlarla koordinasyonun artacağını da ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açacak - Son Dakika

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