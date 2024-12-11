Katar, Şam Büyükelçiliği\'ni Yeniden Açacak

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KATAR, Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açacaklarını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, yakında Şam'da büyükelçilik binasını açacaklarını belirtti. Ensari, bunun iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki yakın tarihi kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi anlamında alınmış bir karar olduğunu söyleyerek, kararın aynı zamanda Katar Devleti'nin, kardeş Suriye halkına değişmez desteğini yansıttığını aktardı.

Ensari, büyükelçiliğin açılmasıyla Katar'ın hava köprüsü aracılığıyla Suriye halkına sağladığı insani yardım akışını kolaylaştırmak için ilgili makamlarla koordinasyonun artacağını da ifade etti.