Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin telefonunu bilinmeyen numara diye açmadı

Eyaletteki Lake Bölgesi Arama Kurtarma Ekipleri (SAR) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Ekim'de ismi açıklanmayan bir kişi, eyaletin en yüksek dağı olan Elbert Dağı'na çıktı.

24 SAAT BOYUNCA HER YERDE ARANDI

Kaldığı yere zamanında dönmeyince kişi hakkında kaybolduğu ihbarı yapıldı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişiyi bölgede aramaya başladıklarını ve aynı zamanda cep telefonundan sürekli kendisine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. 24 saat sonra kaybolan kişinin yürüyerek kamp alanına gelmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

"NUMARAMIZI TANIMADIĞI İÇİN ARAMALARIMIZA CEVAP VERMEDİ"

Yetkililer yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kaybolan kişi, numarayı tanımadığı için bizim tarafımızdan defalarca yapılan aramalara cevap vermedi. Tırmanış programınıza göre gecikmişseniz ve bilinmeyen bir numaradan tekrar tekrar aranıyorsanız, lütfen telefona cevap verin; arama, güvende olduğunuzu doğrulamaya çalışan bir SAR ekibi olabilir!"