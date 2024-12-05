Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı loto biletiyle parayı buldu

Dünya

Avustralya'da yaşanan ilginç olay çok konuşuldu. Doğum günü kutlamasında ne hediye alacaklarını bilemeyen aile büyükleri, gelinlerine bir loto bileti satın aldı. Bileti doğrudan eline vermek yerine evinin posta kutusuna bırakan çift, kazanan bir numara aldıklarından habersizdi.

New York Post'ta yer alan habere göre kadın, doğum gününü kutlamak için tüm gün dışarıdaydı. Eve döndükten birkaç gün sonra hediyelerini açmaya karar verdiğinde, loto biletinin üç gündür posta kutusunda beklediğini fark etti.

ÖNCE 20 EURO KAZANDI SANDI

Kadın, bileti kontrol etmek için loto ofisine gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. İlk başta sadece 20 euro kazandığını düşündü, ancak gerçek ikramiye tam 2,3 milyon euroydu. Kazanan bilet, onun için unutulmaz bir doğum günü hediyesi oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, "Bu kadar büyük bir ödül kazandığıma inanamadım. Hâlâ çok gerçek dışı geliyor. Şimdiye kadar aldığım en büyük hediye" diye duygularını paylaştı. Moonta'lı kadın, şanslı ödülünü nasıl değerlendireceği konusunda bir bilgi paylaşmadı.