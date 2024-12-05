Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı loto biletiyle parayı buldu - Son Dakika
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Dünya

Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı loto biletiyle parayı buldu

Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı loto biletiyle parayı buldu

Avustralya'nın güneyindeki Moonta kentinde yaşayan bir kadın, hiç ummadığı bir şekilde milyoner oldu. Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı hediye loto bileti kadına 2,3 milyon euro kazandı.

05.12.2024 08:08
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Avustralya'da yaşanan ilginç olay çok konuşuldu. Doğum günü kutlamasında ne hediye alacaklarını bilemeyen aile büyükleri, gelinlerine bir loto bileti satın aldı. Bileti doğrudan eline vermek yerine evinin posta kutusuna bırakan çift, kazanan bir numara aldıklarından habersizdi.

New York Post'ta yer alan habere göre kadın, doğum gününü kutlamak için tüm gün dışarıdaydı. Eve döndükten birkaç gün sonra hediyelerini açmaya karar verdiğinde, loto biletinin üç gündür posta kutusunda beklediğini fark etti.

ÖNCE 20 EURO KAZANDI SANDI

Kadın, bileti kontrol etmek için loto ofisine gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. İlk başta sadece 20 euro kazandığını düşündü, ancak gerçek ikramiye tam 2,3 milyon euroydu. Kazanan bilet, onun için unutulmaz bir doğum günü hediyesi oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, "Bu kadar büyük bir ödül kazandığıma inanamadım. Hâlâ çok gerçek dışı geliyor. Şimdiye kadar aldığım en büyük hediye" diye duygularını paylaştı. Moonta'lı kadın, şanslı ödülünü nasıl değerlendireceği konusunda bir bilgi paylaşmadı.

Avustralya, Yaşam, Dünya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı loto biletiyle parayı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilgehan Göktürk:
    Vay be eskiden bizde kurardık böyle hayaller...Akp den önce,ulan akp hayallerimizi bile çaldın...Tüpçüyle ortak çalışıp bütün milletin hayallerini bile yok ettiniz... 9 6 Yanıtla
  • Ferhat ARSLAN:
    Yurtdisinda bu tarz seyler cok oluyor ama bizde yilbasi cekilisin ceyrek bilete isabet eder ne hikmetse 1 kisi bilet almis o kazanmis oluyor 4/3 de kasaya kalir 1 1 Yanıtla
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