Kayıp İş İnsanının Timsahtan Çıkan Kalıntıları Araştırılıyor

GÜNEY Afrika'nın Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri'nde kaybolan iş insanı Gabriel Batista'yı arama çalışmaları sırasında nehirden çıkarılan dev timsahın midesinde bulunan insan kalıntıları ve terliklerin kayıp vakalarıyla bağlantısının araştırıldığı bildirildi.

Güney Afrika'nın kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista'yı arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah etkisiz hale getirildi. Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri'nde kaybolan Batista'ya saldırarak ölümüne neden olduğundan şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulundu.

Polis, geçen hafta aracı sel sularıyla kaplı şekilde alçak bir köprüde boş halde bulunan Batista'nın ölümüne neden olabileceğinden şüphelenilen timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan terliklerin daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.