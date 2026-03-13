Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi

13.03.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Surp Krikov Lusavoriç Kilisesi'nde düzenlenen ayine Türkiye Ermenileri Patriği katıldı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki Surp Krikov Lusavoriç Kilisesi'nde 'Miçing ayini' düzenlendi.

Ermeniler tarafından düzenlenen ve Anadolu'daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde yapılan Miçing ayinine, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker ve Ermeni cemaati mensupları katıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği, yılda 1 kez düzenlenen ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Bizim, yıllık Anadolu'da bir ibadet gezimiz oluyor. Yarın İskenderun kilisemizin günü. Dolayısıyla buraya da uğruyoruz ve bir şekilde Kayseri'de Surp Krikov Lusavoriç Kilise'mizin de gününü kutluyoruz. İstanbul'dan gelen hacı ekibiyle bir şekilde bu yolculuğu gerçekleştiriyoruz her sene. Bu yıl da ibadetimizi yaptık, gayet güzel ve huzurlu bir şekilde. Atalarımızın geçmişini yad ettik. Onların Kayseri şehrine katkılarını hatırladık. Bu mabedi Kayserililere teslim ediyoruz. Çünkü birkaç 100 kilometre içinde tek Hristiyan mabedi bu kilise. Kapadokya, bir turizm merkezi olarak milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir yer. Gelen Hristiyan turistlerin uğrayabileceği ve dua edebileceği yegane ibadethane. O anlamda bu kent için özel önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Valimiz Gökmen Çiçek'le olan görüşmemizde kendileri bunun önemini gayet iyi anlıyorlar ve ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin sözünü verdiler. Bu mabedin bazı teknik sorunları var, rutubet alıyor. Yağmurlara karşı erimekte olan bir mabet. Eminiz ki önümüzdeki günlerde bunun da önlemi alınır" dedi.

BARIŞ MESAJI

Sahak Maşalyan, konuşmasında ayrıca, "Elbette insanlığın tarihi, savaşların tarihi. Maalesef bunlardan biriyle karşı karşıyayız. Siyasetçiler için, Tanrı'dan akıl ve hikmet diliyoruz. Çünkü onlar çok kolaylıkla bu gibi kararları alıyorlar, sahada ne gibi yıkımlara ve felaketlere yol açacaklarının farkına varmadan ya da onların acısını hissetmeden. İnsanlığın ders alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bazı şeyler yaşanmadan insanlar için ders olmuyor maalesef. Savaşmak kolaymış gibi gözüküyor. Ancak insanlar, barışın değerini savaşın içinde anlıyorlar. Tanrı ülkemizi korusun. Bu gibi anlamsız çatışmalardan ve savaşlardan hep birlikte cennete çevireceğimiz bir dünyayı Tanrı elimize teslim etti. Ama biz onu ateşten bir topa dönüştürüyoruz, ateşten bir küreye dönüştürüyoruz. Hepimizin canını yakıyor. Bu anlamda da dinlerimizin insanlığa vereceği barış mesajları çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Kayseri, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.