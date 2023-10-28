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Kazakistan'da maden patlamasında 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazakistan'da maden patlamasında 24 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 28.10.2023 09:42

Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde bulunan ArcelorMittal Temirtau metalürji şirketine ait Kostenko madeninde meydana gelen patlama sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 206 kişi kurtarılırken, 24 madenci hala aranıyor.

Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde bulunan "ArcelorMittal Temirtau" metalürji şirketine ait Kostenko madeninde patlama meydana geldi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, madende bulunan 252 kişiden 206'sının çıkarıldığı, 22 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı, 24 madenciyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KAZANIN NEDENİNE YÖNELİK HÜKÜMET KOMİSYONU KURULDU

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Tokayev hükümete ölen madencilerin ailelerine gerekli tüm yardımı sağlama talimatı verirken, kazanın nedenine yönelik hükümet komisyonun oluşturulduğu aktarıldı. Ayrıca hükümete "ArcelorMittal Temirtau" şirketiyle yatırım iş birliğine son verme talimatı verildiği bilgisi paylaşıldı.

İŞLETME DEVLETE DEVREDİLECEK

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada da Kazakistan hükümeti ile "ArcellorMittal Temirtau" şirketi hissedarlarının ön anlaşmaya vardığı, buna göre işletmenin Kazakistan devletine devredileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Kazakistan'da maden patlamasında 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da maden patlamasında 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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