Kazakistan\'da An-2 uçağı düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KAZAKİSTAN'ın Pavlodar bölgesinde 'An-2' tipi uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pavlodar bölgesine bağlı Jelezinka köyü yakınlarında Hafif ve Ultra Hafif Havacılık İşletmecileri Birliği (ELISA) tarafından işletilen 'An-2 tipi' uçağın düştüğü bildirildi. Kazada, iki kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki pilotlardan birinin yaşamını yitirdiği, diğerinin yaralandığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.